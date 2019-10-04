ضبط 832 طربة حشيش و50 كيلو بانجو و15 ألف قرص مخدر.. فيديو

نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن المختلفة ، وقطاعى الأمن العام والأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في ضبط أحد العناصر الإجرامية – سبق إتهامه فى 4 قضايا، لقيامه بالإشتراك مع آخر، بمحاولة تهريب "300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جراما" مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة، وذلك فى كمين أعد له حال إستقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس.



وذلك استمرارا لجهود الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المتاجرين بالمواد المخدرة.



وتم ضبط إثنين من العناصر الإجرامية – لهما معلومات جنائية مسجلة حال إستقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبحوزتهما "460 طربة لمخدر الحشيش وزنت 46 كيلو جراما–50 كيلو جراما لنبات البانجو المخدر –100 جرام لمخدر الأفيون".



كما تم ضبط "أحد العناصر الإجرامية – له معلومات جنائية مسجلة" ، لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة ، وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحوزته "72 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول".



كما تم إستهداف أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة قسم شرطة مطروح، وذلك فى كمين أعد له، ولدى إستشعاره بالقوات فر هاربا ً متخليًا عن السيارة قيادته ، وبتفتيشها عثر على (15000 قرص مخدر) وجار تكثيف الجهود لضبطه.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.