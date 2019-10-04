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فن

إنساي محمد رمضان وسعد لمجرد تقترب من 160 ملايين مشاهدة ..فيديو

الجمعة 04/أكتوبر/2019 - 10:13 م
محمد رمضان - سعد
محمد رمضان - سعد لمجرد - انساي
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سعيد فراج
حقق أول دويتو يجمع بين محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد، نجاحا كاسحا، بكليب "انساي" الذي بلغ إجمالي مشاهداته حتى الآن 159 مليونا و694 الف، ليقترب من 160 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر يوتيوب، 17 يوليو 2019.

واحتل كليب أغنية إنساي الذي جمع بين محمد رمضان والمطرب المغربي سعد لمجرد، المركز الأول ضمن قائمة الفيديوهات الاعلى مشاهدة عبر يوتيوب.

يُذكر أن أحدث أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك" كلمات محمد نوبال، وألحان محمود برحيل، ومن توزيع دى جى فان.
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