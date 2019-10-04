اخبار الرياضة.. جينيراسيون يكشف دور الأهلى فى أزمة مباراة الزمالك .. وفاة والد سيد معوض

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
موعد إعلان قائمة معسكر أكتوبر لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على اعلان قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر أكتوبر الاحد المقبل.
وفاة والد مدرب منتخب مصر
توفى منذ قليل والد سيد معوض ، المدرب المساعد لمنتخب مصر ، حيث اعلن عن وفاة والده عبر تويتر داعيا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته.
ترجم تصريحات مرتضي منصور .. جينيراسيون يكشف دور الأهلى فى أزمة مباراة الزمالك .. فيديو وصور
فى مفاجأة مدوية من العيار الثقيل.. كشف الموقع الرسمي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي دليل تورط صحفى يعمل بالمركز الإعلامي للنادي الأهلى المصرى فى أزمة مباراة الفريق أمام الزمالك بإياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة التسريبات التي أكدت إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون، في دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كواليس غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر وودية بتسوانا
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كواليس عدم انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى إلى معسكر الفراعنة الكبار المزمع انطلاقه يوم الإثنين القادم على أن يتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.
موعد إعلان قائمة معسكر أكتوبر لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري
استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري على اعلان قائمة اللاعبين المحليين لمعسكر أكتوبر الاحد المقبل.
وفاة والد مدرب منتخب مصر
توفى منذ قليل والد سيد معوض ، المدرب المساعد لمنتخب مصر ، حيث اعلن عن وفاة والده عبر تويتر داعيا المولى عز وجل ان يتغمده برحمته.
ترجم تصريحات مرتضي منصور .. جينيراسيون يكشف دور الأهلى فى أزمة مباراة الزمالك .. فيديو وصور
فى مفاجأة مدوية من العيار الثقيل.. كشف الموقع الرسمي لنادي جينيراسيون فوت السنغالي دليل تورط صحفى يعمل بالمركز الإعلامي للنادي الأهلى المصرى فى أزمة مباراة الفريق أمام الزمالك بإياب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي
كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة التسريبات التي أكدت إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون، في دور الـ 32، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
كواليس غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر وودية بتسوانا
كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كواليس عدم انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى إلى معسكر الفراعنة الكبار المزمع انطلاقه يوم الإثنين القادم على أن يتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.