كواليس غياب محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر وودية بتسوانا

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن كواليس عدم انضمام محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى إلى معسكر الفراعنة الكبار المزمع انطلاقه يوم الإثنين القادم على أن يتخلله خوض مباراة ودية أمام منتخب بتسوانا استعدادا للمشاركة فى تصفيات أمم إفريقيا 2021.



قال المصدر ذاته إن محمد صلاح يمر بحالة نفسية سيئة فى الوقت الراهن جراء أزمة التصويت فى جائزة ذا بست أفضل لاعب فى العالم وحل على إثرها رابعا خلف ليونيل ميسي وفان دايك وكريستيانو رونالدو.



وأضاف: رغم المحاولات التي جرت من الجهاز الفنى للفراعنة الكبار بقيادة حسام البدري لإقناع صلاح بالحضور إلى معسكر أكتوبر إلا أنه رفض الحضور متعللا بانشغاله بالمشاركة فى الدوري الإنجليزي ودورى أبطال أوروبا وأنه يرغب فى الحصول على قسط من الراحة.



وأشار إلى أن أزمة التصويت تسببت فى شرخ كبير بين صلاح واتحاد الكرة بعد عدم حصوله على نقاط من ممثلى مصر فى التصويت، والتي كانت سوف تضعه في مرتبة أفضل من المركز الرابع، لافتا إلى أنه رغم مجهودات الجهاز الفنى ومحاولاته بمنح صلاح شارة القيادة إلا أن الأخير يرى أنها لن تستطيع ازالة آثار الحالة النفسية السيئة التى انتابته بعد أزمة التصويت فى جائزة أفضل لاعب.



وكانت موجة من الغضب انتابت محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي بعد غياب أصوات ممثلي مصر له في حفل الجوائز السنوية للاتحاد الدولي "فيفا"، والتي حل فيها في المركز الرابع، خلف ميسي وفان دايك ورونالدو.



ونشر صلاح على حسابه بموقع "تويتر" تغريدة مصحوبة بصورة يظهر فيها وفي خلفيتها الجماهير المصرية، وكتب صلاح أسفل الصورة: مهما حاولوا يغيروا حبي ليكي ولناسك مش هيعرفوا في إشارة إلى عشقه لمصر.



وفي وقت سابق، عدل محمد صلاح التعريف الشخصي على موقع تويتر مكتفيا بعبارة أنه لاعب نادي ليفربول بدلا من التعريف السابق لاعب نادي ليفربول ومصر.