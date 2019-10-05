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فن

فى عيد ميلادها .. 5 معلومات لا تعرفها عن سامية شكرى

السبت 05/أكتوبر/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
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أحمد البهى
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية شكري والتى كانت تعد واحدة من أهم الفنانات خلال حقبة الثمانينيات، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :

1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .

2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري.

3-دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية إبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء

4-كتبت قصص عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.

5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.
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