فى عيد ميلادها .. 5 معلومات لا تعرفها عن سامية شكرى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية شكري والتى كانت تعد واحدة من أهم الفنانات خلال حقبة الثمانينيات، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :



1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .



2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري.



3-دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية إبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء



4-كتبت قصص عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.



5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.