فى عيد ميلادها .. 5 معلومات لا تعرفها عن سامية شكرى

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة سامية شكري والتى كانت تعد واحدة من أهم الفنانات خلال حقبة الثمانينيات، وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها :
1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .
2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري.
3-دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية إبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء
4-كتبت قصص عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.
5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.
1- من مواليد 5 أكتوبر عام 1945 .
2- شقيقتها الممثلة ناهد يسري.
3-دخت مجال التمثيل عام 1964، حيث قدمت عدد من الأعمال السينمائية إبرزها الخائنة، العبيط، صغيرة على الحب، غراميات مجنون ، مغامرة شباب، عدو المرأة ، حكاية بنت اسمها مرمر، حكاية 3 بنات، اللبنانى أبطال ونساء
4-كتبت قصص عدد الأفلام كان أهمها الحجر الداير للمخرج محمد راضي.
5- نشرت العديد من الروايات في حلقات مسلسلة بالمجلات اللبنانية.