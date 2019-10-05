بالاخضر.. رانيا يوسف تتألق بمهرجان ارهوس بالدنمارك

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر خلال زيارتها لدولة الدنمارك.



وحلت رانيا يوسف بإطلالة جذابة بإرتدائها جاكت شتوي اخضر مع وضع ميكب كثيف علي وجهها مع احمر الشفايف واسدال شعرها علي كتفها.



وغردت عبر تويتر رانيا يوسف علي الصور قائلة " ‏اليوم عرض فيلمي ‎#ليله_حب ، في افتتاح مهرجان ارهوس في الدنمارك".



ولقيت التغريدة ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎بالتوفيق والنجاح يارانيا" و "‏‎ربنا يصلح الحال بتوفيق بإذن الله" و "‏‎عسل يارانيا ولبسك جميل".