شاهد..مرتضى منصور يكشف تفاصيل جلسته مع ميتشو عقب مباراة المقاصة .. تفاصيل

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تفاصيل جلسته مع الصربي ميلوتن سرديوييفيتش "ميتشو" مدرب الفريق الأول لكرة القدم عقب الإنتصار أمام مصر للمقاصة.



وقال رئيس الزمالك في تصريحاته مع قناة الحدث اليوم : "عقدت جلسة مع ميتشو وطلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين ، أخبرته بأن يدفع بـ أشرف بنشرقي في نفس مركزه الذي كان يتألق فيه سابقا. وإشراك خالد بوطيب في مركزه الذي يتألق فيه مع منتخب المغرب، وكذلك عدم تغيير مركز أوناجم".



وتابع "سألت ميتشو: هل من الممكن إشراك محمود علاء في وسط الملعب وطارق حامد في الهجوم؟ بالطبع لا، فلكل منهما مركزه الواضح. ولذلك طلبت منه عدم تغيير مراكز اللاعبين ، هذا ليس تدخلا فنيا على الإطلاق".



وتطرق رئيس الزمالك للحديث عما حدث في لقاء الفريق أمام المقاصة، قائلا: "الثنائي حسني فتحي ومحمد إبراهيم سب كل لاعبي الزمالك".



وأضاف غاضبا "لا يصح أبدا ما حدث. كنا في معركة وتعرضنا لإصابات عديدة منها إصابة محمود عبد العزيز بالرباط الصليبي ، ولكن في نفس الوقت طلبت من أيمن عبد العزيز المدرب العام في الزمالك السيطرة على انفعالاته ،يجب أن يُسيطر أيمن عبد العزيز على انفعالات اللاعبين، وليس أن يكون هو المنفعل".