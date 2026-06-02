برلمانية: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ35 مليار دولار يعكس الثقة بالاقتصاد الوطني

أكدت النائبة إنجي نصيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، التي سجلت نحو 35 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري، يعكس حجم الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري ونجاح السياسات الاقتصادية والنقدية التي انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد قدرة الاقتصاد الوطني على جذب المزيد من التدفقات النقدية الأجنبية وتعزيز مصادره المستدامة من العملة الصعبة.

وقالت «نصيف»، إن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري ومصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي، لما لها من دور محوري في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز استقرار سوق الصرف وتوفير السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن وصول التحويلات إلى هذا المستوى غير المسبوق يعد إنجازًا اقتصاديًا مهمًا يعكس نجاح الدولة في استعادة الثقة في القنوات المصرفية الرسمية وتشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم عبر الجهاز المصرفي.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن هذه النتائج تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والحكومة لإصلاح سوق النقد الأجنبي والقضاء على التشوهات التي كانت تؤثر على حركة التحويلات الرسمية، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على زيادة التدفقات الدولارية وتحقيق معدلات نمو استثنائية في تحويلات المصريين بالخارج، التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي والنقدي للدولة.

وأوضحت «نصيف»، أن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين بيئة الاستثمار، وهو ما انعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية، وساهم في زيادة موارد النقد الأجنبي من مصادر متعددة، وفي مقدمتها تحويلات المصريين بالخارج، الذين يثبتون يومًا بعد يوم أنهم شركاء أساسيون في مسيرة البناء والتنمية وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية.

كما أشارت النائبة إنجي نصيف، إلى أن القفزة الكبيرة في حجم التحويلات توفر موارد إضافية من العملات الأجنبية، بما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وتمويل المشروعات القومية والتنموية، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق معدلات نمو مستدامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وأكدت «نصيف»، أن استمرار النمو القوي في تحويلات المصريين بالخارج يبعث برسائل طمأنة للأسواق ويعزز من قوة الاقتصاد المصري، مشددة على أهمية مواصلة السياسات والإجراءات التي تشجع على جذب مزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية، مع التوسع في المبادرات والخدمات الموجهة للمصريين بالخارج تقديرًا لدورهم الوطني الكبير ومساهمتهم الفاعلة في دعم الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.