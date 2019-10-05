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فن

برفقة خطيبها.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:59 ص
هيدى كرم
هيدى كرم
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شروق حمدى
نشرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي تحتضن خطيبها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.

وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: "الله يسعدكم و يحفظكم، جميلة، وما شاء الله".

ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدى كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.
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