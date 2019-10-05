برفقة خطيبها.. هيدى كرم تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي تحتضن خطيبها، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها.



وجاءت أبرز تعليقات متابعيها: "الله يسعدكم و يحفظكم، جميلة، وما شاء الله".



ويذكر أن آخر مشاركات الفنانة هيدى كرم الدرامية مسلسل "الزوجة 18" بطولة حسن الرداد، محمود البزاوي، وناهد السباعي، وسلوي خطاب، وإيناس كامل من إخراج مصطفى فكري.

