تعيين هشام أبو العطا رئيسا للشركة القابضة للتشييد والتعمير

أصدر وزير قطاع الأعمال العام، قرارا بتعيين المهندس هشام أنور أبو العطا رئيسا لمجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.





ويتمتع المهندس هشام أبو العطا، بخبرة واسعة في مجال إدارة المشروعات وأعمال البنية الأساسية والإنشاءات المدنية، كما شغل عضوية العديد من مجالس إدارات الشركات، وشغل مؤخرا منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.





المهندس أبو العطا تخرج في كلية الهندسة جامعة القاهرة (مهندس مدني - إنشاءات) وعمل معيدا بالكلية (‪1981 - 1983‬)، وهو حاصل على لقب مهندس استشاري من نقابة المهندسين المصرية، وعمل في المملكة العربية السعودية كمهندس حر لمدة 15 عاما في أعمال التصميمات الإنشائية والإشراف على التنفيذ وإدارة المشروعات وأعمال المقاولات.





كما عمل بشركة المنتزه للسياحة والاستثمار نحو 21 عاما حيث شغل مناصب عدة بها، مديرا للشئون الهندسية والمشروعات بشركة ثم نائبا للمدير العام ثم مديرا عاما ورئيسا للجهاز التنفيذى.





وكانت الجمعية العامة للشركة القابضة للتشييد والتعمير قد وافقت في 22 يوليو الماضي على تعيين المستشار محمد زكي موسى قائما بأعمال رئيس الشركة لحين تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة، وذلك بعد قبول استقالة المهندس محمود حجازي من رئاسة مجلس الإدارة.