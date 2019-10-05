بومبيو: نأمل في تحقيق تقدم خلال المحادثات مع كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت إنه يأمل في تحقيق تقدم خلال محادثات نووية مع كوريا الشمالية بدأت في ستوكهولم.



واجتمع مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون في السويد اليوم السبت لبدء محادثات نووية في محاولة لإنهاء الجمود المستمر منذ شهور.



وقال بومبيو في مؤتمر صحفي في أثينا "يحدوني الأمل في أننا (سنحقق تقدما). جئنا بمجموعة من الأفكار ونأمل في أن يتحلى الكوريون الشماليون بروح طيبة وباستعداد للمضي قدما وتنفيذ ما اتفق عليه الرئيس ترامب والزعيم كيم في سنغافورة" في إشارة إلى اجتماع قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.



واجتماع اليوم السبت هو أول محادثات رسمية على مستوى فرق العمل منذ اجتماع ترامب وكيم في يونيو حزيران واتفاقهما على استئناف المفاوضات التي توقفت بعد قمتهما الفاشلة في فيتنام في فبراير شباط.



وأضاف بومبيو أنه لا يزال هناك "الكثير من العمل المطلوب إنجازه".