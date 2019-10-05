أول فنان.. حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي

وقع اختيار اللجنة المنظمة لـ "إكسبو 2020 دبي" على المطرب الإماراتي حسين الجسمي، ليكون "سفيرا" للحدث العالمي المنتظر انطلاقه العام المقبل، الذي تشارك فيه أكثر من 190 دولة.





وبهذا الاختيار أصبح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أول فنان يقترن اسمه باسم هذا الحدث الذي ينال اهتمام العالم.





ومن المنتظر، بحسب جريدة "24" أن يسهم حسين الجسمي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل.





كما ستكون من مهام المطرب الإمارتي ترسيخ مكانة دولة الإمارات، باستضافة أكثر من 190 بلدًا واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.





من جانبه فقد أعرب حسين الجسمي عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيرًا لهذا الحدث المهم، قائلا: "هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا، واعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص. وكلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة".





وتابع: "إماراتنا وطن يشع بالدفء والتفاؤل والتسامح وسيتجلى ذلك بوضوح في ساحة إكسبو 2020، ومع اقتراب احتفال البلاد باليوبيل الذهبي فإنه يشرفني أن ألعب دورًا في إظهار مدى التقدم والإبداع الذي وصل إليه الإنسان الإماراتي وطموحاته في المستقبل".





من جانبها، قالت منال البيات، الرئيس التنفيذي لشئون التفاعل المجتمعي لاكسبو 2020: "سنتمكن من خلال أعماله الفنية المميزة من إبراز الثقافة والموهبة الإماراتية للجمهور العالمي، ويجسد هذا التعاون الترفيه من الطراز العالمي الذي سيختبره ملايين الزوار خلال الأيام 173 لمعرض اكسبو 2020".





وبهذا الاختيار فإنه من المقرر أن يقوم المطرب حسين الجسمي بإحياء حفلات غنائية قبل وخلال انعقاد الحدث الذي سيحتضن أكثر من 60 فعالية في اليوم.





ويقام إكسبو 2020 دبي على مدى 6 أشهر خلال الفترة من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021، ويفتتح أبوابه للجمهور من الساعة 10 صباحًا إلى 2 بعد منتصف الليل، وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.





ويساهم إكسبو 2020 في دعم مسيرة نمو وازدهار دولة الإمارات وخططها التنموية المستقبلية، كما أن النسخة المقبلة من المتوقع أن تكون أكبر معرض في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات ومن المتوقع أن يحقق 25 مليون زيارة.



