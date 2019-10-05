على طريقة بديع ومرسي.. الديهى: أردوغان مصاب بمرض خطير.. تفاصيل

عرض الإعلامي نشأت الديهي، صورة لـ ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، المرشد السري لجماعة الإخوان الارهابية، ورجل إيران والشيعة القوي في تركيا، خلال احتفالية تأبين جمال خاشقجي، وهو يحتضن خديجة جنكيز، خطيبة الكاتب الراحل.



ونوه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، إلى أنه لديه معلومات تشير إلى أن الرئيس التركي أردوغان، مصاب بالزهايمر، وينسى كثيرا من الأمور ما يتسبب له في العديد من المشكلات داخل الدولة.



وعرض "الديهي"، مقطع فيديو لـ "أردوغان" نسى خلاله اسم حزبه العدالة والتنمية خلال كلمة له ووزير الدفاع يغششه اسم الحزب على طريقة محمد بديع، ومحمد مرسى.

