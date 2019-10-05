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أخبار العالم

أول ظهور لأبناء أمير قطر تميم بن حمد.. شاهد

السبت 05/أكتوبر/2019 - 08:45 م
أمير قطر ومعتز برشام
أمير قطر ومعتز برشام
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قسم الخارجي
تداول عدد كبير من رواد المواقع التواصل صورة معتز برشام لاعب ألعاب القوى القطري رفقة مجموعة من الأطفال، والذي فاز بذهبية الوثب العالي في بطولة العالم لألعاب القوى والتي استضافتها الدوحة.

وقال مغردون ووسائل إعلام قطرية إن الأطفال هم أبناء أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

ونشرت شبكة "مرسال قطر" صورة معتز برشام قائلة إنهم أنجال الأمير تميم بن حمد.

وشكك بعض المغردين في صحة الصورة نظرا لعدد الأطفال الكبير.

ولدى أمير قطر تميم بن حمد 10 أبناء، وتبين الصورة تشابها كبيرا بين عدد من الأطفال وحمد بن خليفة والد تميم.
أبناء امير قطر مع معتز برشام أبناء امير قطر مع معتز برشام
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