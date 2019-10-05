موازنة البرلمان تطالب بوضع حوافز إضافية لتحسين راتب المعلم

طالب طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتقديم حوافز إضافية للمعلم وزيادة راتبة حتى يستطيع أن يؤدي عمله على أكمل وجهة لما يقدمه من جهد لتحقيق بناء جيل واعد يستطيع أن يرفع أسم مصر إلى السماء.



وأضاف "خليل" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المعلم هو الشخص الوحيد القادر على تخريج الاشخاص من ظلمة الجهل إلى نور الحق والبيان فهو صاحب الفضل الكبير والرسالة السامية ولهذا لابد أن تعيد الحكومة النظر في دعم المعلم بكافة الاتجاهات المناسبة.



وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة أن تتضمن موازنة الدولة زيادة في رواتب وحوافز المعلمين حتى تستقيم الرواتب ويستطيع المعلم أن يحصل على الاستقرار التام ليكي يكمل مسيرة في تقديم الرسالة السامية التي يسعى اليها من اجل الوطن.



ووجه الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، رسالة تهنئة لجميع معلمي مصر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بمناسبة اليوم العالمي للمعلم.



وقال الدكتور رضا حجازين "أتقدم بالتهنئة لزملائي المعلمين بمناسبة يوم العالمي للمعلم، ‏الذي يحتفل به العديد من دول العالم في الخامس من أكتوبر ‏سنويًا"، مؤكدًا أنه ليس من الممكن أن يكون هناك تعليم ‏جيد بدون وجود معلمين مخلصين ومؤهلين.‏



وأضاف الدكتور رضا حجازي "يلفت اليوم العالمي للمعلم هذا العام الانتباه إلى الحاجة ‏الماسة لرفع مكانة مهنة التعليم، ليس لأجل المعلمين والتلاميذ ‏فحسب، ولكن لأجل المجتمع والمستقبل ككل بما يمثل إقرارا بالدور ‏الذي يضطلع به المعلمون في بناء جيل قادر على بناء مستقبل ‏أوطانهم.‏



ويتم الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين سنويًا بتاريخ 5 أكتوبر منذ عام 1994، لإحياء ذكرى توقيع توصية اليونسكو ومنظمة العمل الدولية لعام 1966 بشأن أوضاع المدرسين ، وتضع هذه التوصية مؤشرات مرجعية تتعلق بحقوق ومسئوليات المعلمين، ومعايير إعدادهم الأولى وتدريبهم اللاحق، وحشدهم، وتوظيفهم، وظروف التعليم والتعلم.



أما توصية اليونسكو بشأن أوضاع هيئات التدريس في التعليم العالي، فقد اعتمدت في عام 1997 لتكمِّل توصية عام 1966 فيما يخص أوضاع هيئات التدريس والبحوث في التعليم العالي ، وبعد اعتماد هدف التنمية المستدامة 4 المعني بالتعليم، وإقرار المرصد 4-ج المخصص لدور المعلّمين الرئيسي في تحقيق جدول أعمال التعليم لعام 2030، فقد أصبح اليوم العالمي للمعلمين فرصة للاحتفال بالإنجازات والنظر في طرق كفيلة بمواجهة التحديات المتبقيّة، وذلك من أجل تعزيز مهنة التدريس.



جدير بالذكر أنه يجري تنظيم اليوم العالمي للمعلمين بالشراكة بين منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية والاتحاد الدولي للمعلمين.