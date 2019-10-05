عمرو أديب يسخر من حلول أيمن نور لأزمة سد النهضة | شاهد

عرض الإعلامى عمرو أديب، فيديو قديما للمعزول الراحل محمد مرسى أثناء حديثه عن سد النهضة عام 2012 ومجموعة من قيادات جماعة الإخوان الارهابية.



ويقول المعزول محمد مرسى خلال الفيديو الذى عرضه عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر" : "حصة مصر من المياه مش هتنقص بل هتزيد وهندعى ربنا يحل الأزمة".



ومن جانبه سخر عمرو أديب من حوار محمد مرسى قائلا: "بدعى بان الرئيس السيسى ميشغلش باله ويتفرج على الحلول العبقرية".



واشار أديب إلى أن الاخواني أيمن نور كان متواجدا فى جلسة مناقشة سد النهضة مع الراحل محمد مرسى وإقترح وقتها إقتراحا مضحكا وهو التعاون مع إسرائيل وامريكا وإيطاليا لحل الأزمة الإثيوبية.