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رياضة

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:28 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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ريهام بكير
أبرزت تقارير إعلامية سودانية، تصريحات الدكتور كمال شداد رئيس اتحاد الكرة السوداني ، بشأن التصويت للمصري محمد صلاح نجم ليفربول في استفتاء The Best ، مؤكدا ان المدرب المسؤول عن التصويت لم يصوت ليونيل ميسي نجم منتخب الارجنتيين وبرشلونة الاسباني.

وكشف شداد الامر سابقا ، وهو ما نفاه الاتحاد الدولي فيفا، حيث اكد الاخير في بيان رسمي أن الأصوات صحيحة، ولم ولن يسمح بالتلاعب فيها، وتوقع رئيس الاتحاد أن السبب في الخطأ هو "هاكرز" مستبعدا إمكانية الدخول في البريد الالكتروني للمراسلات، مشيرا إلى أن أعضاء المجلس قرروا فصل المستشار التقني لاتحاد الكرة مازن أبوسن، على خلفية ما حدث.

ونفى رئيس الاتحاد السوداني تغيير الرقم السري الخاص بمخاطبات الفيفا ، وقرر تشكيل لجنة للتحقيق فيما حدث للمدرب الفريق الكرواتي زدرافكو لوجارزسيتش الذي إختار محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وليفربول في تصويت جائزة الأفضل في العالم والتي فاز بها الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا للتقارير الصحفية السودانية ، أكد أن التوقيع الذي أظهره الاتحاد الدولي لا علاقة له بذلك التوقيع الذي أرسله المدرب سابقًا وأنه لا يمثله نهائيًا ، كما تمت مخاطبة الفيفا لفتح تحقيق من جانبهم في الأمر لأن ما حدث أمر غير مقبول.
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