خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

علق الثلاثي عصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف وأحمد كمال ، لاعبي الزمالك القدامى ، ضيوف برنامج الزمالك اليوم ، على قائمة الزمالك لمواجهة اف سي مصر اليوم الأحد في الجولة الثالثة بالدوري.





وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إف سي مصر.





وضمت القائمة كلًا من:

محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى

حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور في خط الوسط

خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.





وكشفت القائمة عن مفاجآت، حيث قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى تجنبا للايقاف قبل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة ، بالإضافة إلى إيقاف طارق حامد مما يجعل فجوة في خط الوسط.



