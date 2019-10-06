Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:51 ص
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
Advertisements
ريهام بكير
علق الثلاثي عصام مرعي ووليد صلاح عبد اللطيف وأحمد كمال ، لاعبي الزمالك القدامى ، ضيوف برنامج الزمالك اليوم ، على قائمة الزمالك لمواجهة اف سي مصر اليوم الأحد في الجولة الثالثة بالدوري.

وكان قد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، عن قائمة الفريق استعدادا لمباراة إف سي مصر.

وضمت القائمة كلًا من:
محمد عواد - محمد أبو جبل - محمد صبحي في حراسة المرمى
حمدي النقاز - محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - حازم إمام- أحمد عيد في خط الدفاع
أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي - محمد أونجم - إسلام جابر - كريم بامبو - إمام عاشور في خط الوسط
خالد بو طيب - عمر السعيد - مصطفي محمد في خط الهجوم.

وكشفت القائمة عن مفاجآت، حيث قرر الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك استبعاد الثنائى محمود علاء وفرجانى ساسى تجنبا للايقاف قبل مواجهة الأهلي في الجولة الرابعة ، بالإضافة إلى إيقاف طارق حامد مما يجعل فجوة في خط الوسط.

وتحدث ثلاثي البرنامج عن الخطط البديلة لميتشو ، وطرق اللعب التي قد يلجأ إليها الزمالك في مباراة اليوم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بطل السنغال بدوري أبطال إفريقيا

ميتشو يختار قائمة الزمالك استعدادا للسوبر أمام الأهلي

رغم عدم حضور جينيراسيون .. ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمباراة الأزمة

ميتشو يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة

ترشيحاتنا

اعتذار جنش .. جلسة بين رئيس الزمالك والحارس لإنهاء الأزمات

نجوم الفن يحتفلون بعيد ميلاد علاء الشربيني .. شاهد

مدرب ليستر سيتي يهاجم محمد صلاح بعد إصابته في تدخل قوي من تشودري

أبرزها المستبعدون من معاش تكافل وكرامة.. 7 طلبات إحاطة لوزير المالية.. تفاصيل

حادث مأساوى.. خلافات "جوز الأم" تدفع طفلا للانتحار بالغربية

تربة هشة.. خبير جيولوجي يفجر مفاجأة مدوية تؤدي لانهيار سد النهضة.. فيديو

Advertisements

بعد نجاته من موت محقق.. حسين الشحات لجمهوره: الحمد لله| شاهد

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

تعرف على حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه أمام ليستر سيتي

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

كهربا يتعرض لـ صدمة جديدة في الدوري البرتغالي.. تفاصيل

مدرب ليستر سيتي يهاجم محمد صلاح بعد إصابته في تدخل قوي من تشودري

محامي نيمار بطل المؤامرة القطرية على الزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن الخليفي وسامورا

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

لاعب الأهلي السابق يهاجم جوزيه: فشل بالخارج ونجح بفضل اللاعبين.. فيديو

اخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة صلاح.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة القمة.. موقف السولية من مواجهة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها

في عيد ميلادها .. 20 إطلالة أنيقة لـ ريم البارودي