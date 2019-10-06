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رياضة

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 04:30 ص
حسام وإبراهيم حسن
حسام وإبراهيم حسن
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ريهام بكير
وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التهنئة لإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تخرج ابنته في الجامعة الألمانية.

ونشر فرج عامر صورة سارة إبراهيم حسن ، مع والديها في حفل تخرجها ، موجها لها التهنئة.

سارة إبراهيم حسن ، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد الظهور الأول لها ،في حفل تخرجها، حيث إن التوأم حسن ، حسام وإبراهيم حريصان عن فصل الجانب العائلي عن وسائل الإعلام نهائيا ، مما جعل عشاق التوأم حسن حسام وإبراهيم يوجهون التهنئة لها عبر العديد من التعليقات المليئة بالتهاني والدعاء لها.

وكان فرج عامر قد وجه للتوأم رسالة عبر تويتر عقب الفوز على إنبي قائلا " مبروك سموحة مبروك للعميد.. حسام حسن أتمنى ان نصبر علي سموحة لأن الفريق مازال في مرحلة بناء الانسجام ومازالت هناك أوراق لم تظهر بعد ومبروك للكابتن ابراهيم حسن والجهاز الفني والإداري وجميع العاملين مع الفريق".
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