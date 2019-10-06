شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

وجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة التهنئة لإبراهيم حسن مدير الكرة بالنادي على تخرج ابنته في الجامعة الألمانية.





ونشر فرج عامر صورة سارة إبراهيم حسن ، مع والديها في حفل تخرجها ، موجها لها التهنئة.





سارة إبراهيم حسن ، أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد الظهور الأول لها ،في حفل تخرجها، حيث إن التوأم حسن ، حسام وإبراهيم حريصان عن فصل الجانب العائلي عن وسائل الإعلام نهائيا ، مما جعل عشاق التوأم حسن حسام وإبراهيم يوجهون التهنئة لها عبر العديد من التعليقات المليئة بالتهاني والدعاء لها.



