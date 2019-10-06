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مرأة

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:15 ص
نجلاء بدر فى عيد
نجلاء بدر فى عيد ميلادها
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رنا عصمت
تحتفل الفنانة نجلاء بدر، اليوم الأحد بعيد ميلادها، حيث إنها من مواليد مثل هذا اليوم الموافق 6 أكتوبر 1976، حيث أكملت 43 عاما من عمرها.

وعادة ما تظهر نجلاء بدر  بإطلالة متميزة، ونجد أنها تميل إلى ارتداء الألوان الفاتحة، وعدم استخدام مستحضرات التجميل بشكل كبير.

وفيما يلي نبرز لكم أجمل وأكثر إطلالات الفنانة نجلاء بدر ، والتي نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال نجلاء بدر الدرامية مسلسل "أبو جبل" بطولة مصطفى شعبان، عائشة بن أحمد والذى تم عرضه فى رمضان الماضى وحقق نجاحا كبيرا.



ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها
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