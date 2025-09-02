جريئة ولافتة .. جنى وكنزي عمرو دياب في جلسة تصوير غير متوقعة

شاركت كنزي عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، صورة مع شقيقتها جنى من أحدث ظهور خلال تصوير إحدى الحملات الدعائية لمجلة عربية شهيرة.

ونشرت كنزي مجموعة صور رفقة شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرتا فيها سويًا بأكثر من إطلالة مختلفة وجريئة.



وفى شهر يونيو ٢٠٢٤، طرحت جنا عمرو دياب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم escape plane، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد عدة أيام من الترويج لها.

وأعلنت عمرو دياب، عن طرح أغنيتها، وعلقت عبر انستجرام، قائلة: «أنا سعيدة جدًا لأنه خرج أخيرًا، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دونك، شكرًا لك، شكرًا لكونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة جدًا بهذه الأغنية وأكثر فخرًا بكل الأغاني التي ألفناها معًا، هذه هي البداية فقط وهناك الكثير في المستقبل،أحبكم يا بشر، شكرا لـ أفضل أم على الإطلاق».

عمرو دياب يكشف موعد أحدث ألبوماته الغنائية

يقدم الفنان عمرو دياب هذا الصيف بعد غياب عن الساحة الغنائية في 2024، مكتفيا بالحفلات.

ويضم البوم عمرو دياب 12 أغنية، ويتعاون في ألبومه مع الملحن عزيز الشافعي والشاعرين تامر حسين وأيمن بهجت قمر في ألبوم ينتظر طرحه قبل نهاية موسم الصيف.

وكشف عمرو دياب عن موعد طرح الالبوم فى اخر حفلاته قائلا : أنا هنزل الألبوم الجديد بعد العيد، وحاولت أعمل زي زمان عشان أنتو بتطلبوا كده، بس لقيت الموضوع صعب عشان الزمن اتغير، بس في أغاني كتيرة هتعجبكم.