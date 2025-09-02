قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار الرئيس الفلسطيني: شعبنا لن يُهجّر من أرضه رغم المخططات الإسرائيلية
منتجو وصناع فيلم صوت هند رجب يدعمون القضية في مهرجان فينيسيا
بيان مشترك صادر عن اجتماع آلية (2+2) التشاورية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان
«داعش» يعلن مسئوليته عن هجوم دامٍ جنوب غرب باكستان
7.5 مليار دولار .. مباحثات «مصرية-قطرية» تفتح آفاقًا استثمارية ود. كريم عادل يوضح الهدف
بشري لخريجي العلوم الصحية.. الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون المهن الطبية
محمد البهي: النمو الصناعي بدأ في التحقق فعليًا والمصانع تعمل بطاقات إنتاجية مرضية
دعاء ليلة المولد النبوي.. كلمات مباركة تفتح أبواب الرحمة
وزير الخارجية: مصر ترفض كل المحاولات الرامية لتهديد وحدة السودان
لقاء سويدان تكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالتها الصحية
الضرائب تحدد الأنشطة الإلكترونية الخاضعة للمحاسبة الضريبية.. تعرف عليها
أمن الطاقة مسئولية الجميع.. ندوة بمجمع إعلام الوادي الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جريئة ولافتة .. جنى وكنزي عمرو دياب في جلسة تصوير غير متوقعة

كنزي وجنى عمرو دياب
كنزي وجنى عمرو دياب
منار نور

شاركت كنزي عمرو دياب متابعيها على السوشيال ميديا، صورة مع شقيقتها جنى من أحدث ظهور خلال تصوير إحدى الحملات الدعائية لمجلة عربية شهيرة.

ونشرت كنزي مجموعة صور رفقة شقيقتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي ظهرتا فيها سويًا بأكثر من إطلالة مختلفة وجريئة.


وفى شهر يونيو ٢٠٢٤، طرحت جنا عمرو دياب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم escape plane، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، بعد عدة أيام من الترويج لها.

وأعلنت عمرو دياب، عن طرح أغنيتها، وعلقت عبر انستجرام، قائلة: «أنا سعيدة جدًا لأنه خرج أخيرًا، لم أكن لأتمكن من القيام بذلك دونك، شكرًا لك، شكرًا لكونك أفضل متعاون في العالم، أنا فخورة جدًا بهذه الأغنية وأكثر فخرًا بكل الأغاني التي ألفناها معًا، هذه هي البداية فقط وهناك الكثير في المستقبل،أحبكم يا بشر، شكرا لـ أفضل أم على الإطلاق».

عمرو دياب يكشف موعد أحدث ألبوماته الغنائية 
يقدم الفنان عمرو دياب هذا الصيف بعد غياب عن الساحة الغنائية في 2024، مكتفيا بالحفلات.

ويضم البوم عمرو دياب 12 أغنية، ويتعاون في ألبومه مع الملحن عزيز الشافعي والشاعرين تامر حسين وأيمن بهجت قمر في ألبوم ينتظر طرحه قبل نهاية موسم الصيف.

وكشف عمرو دياب عن موعد طرح الالبوم فى اخر حفلاته قائلا : أنا هنزل الألبوم الجديد بعد العيد، وحاولت أعمل زي زمان عشان أنتو بتطلبوا كده، بس لقيت الموضوع صعب عشان الزمن اتغير، بس في أغاني كتيرة هتعجبكم.

كنزي حنا عمرو دياب بنات عمرو دياب

الراحل إبراهيم شيكا

جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

موعد ظهور نتيجه المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات.. ورابط الاطلاع عليها

البصارة

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

حضّري صينية الشيش بالخضار

حضّري صينية الشيش بالخضار بخطوات بسيطة وطعم رائع

روجينا

لوك كاجوال.. روجينا تخطف الأنظار

رخيصة ومشبعة .. طريقة عمل البصارة بالثوم والنعناع

البصارة
البصارة
البصارة

رسائل وبطاقات للحبايب.. تهنئة المولد النبوي الشريف2025

تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف
تهنئة المولد النبوي الشريف

شاهد جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 300 ألف جنيه

جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً
جومانا مراد تثير الجدل بإطلالة تتخطى الـ 200 الف جنيهاً

بروز عظمة القدم الوكعة لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟
بروز عظمة القدم (الوكعة).. لماذا تحدث؟ وما طرق علاجها؟

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

