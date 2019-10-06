نقاط الأهلي بالتفويت .. مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين لجماهير الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في مباريات الدوري ومستوى ميتشو المدير الفني للفريق، قائلا إن المدرب الصربي مجتهد ولاعبي الزمالك حصدوا 6 نقاط بمجهودهم على عكس الأهلي.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، أن الفرق التي واجهت الأهلي في الدوري فتحت باب التفويت في المباريات، وهناك من يرغب في الضرب في ميتشو لهدم استقرار الفريق.



ووجه منصور رسالة لجماهير الزمالك قائلا : في مفاجأتين الأسبوع الجاري للجماهير ستسعدهم كثيرا.



الجدير بالذكر أن النادى الأهلى فاز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويواجه الزمالك اليوم اف سي مصر في ختام الجولة الثالثة.