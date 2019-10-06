Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

نقاط الأهلي بالتفويت .. مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين لجماهير الزمالك

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:31 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
Advertisements
ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه في مباريات الدوري ومستوى ميتشو المدير الفني للفريق، قائلا إن المدرب الصربي مجتهد ولاعبي الزمالك حصدوا 6 نقاط بمجهودهم على عكس الأهلي.

وأضاف عبر مداخلة هاتفية لبرنامج الزمالك اليوم، أن الفرق التي واجهت الأهلي في الدوري فتحت باب التفويت في المباريات، وهناك من يرغب في الضرب في ميتشو لهدم استقرار الفريق.

ووجه منصور رسالة لجماهير الزمالك قائلا : في مفاجأتين الأسبوع الجاري للجماهير ستسعدهم كثيرا.

الجدير بالذكر أن النادى الأهلى فاز على أسوان بخمسة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز ، ويواجه الزمالك اليوم اف سي مصر في ختام الجولة الثالثة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة ليلا .. مرتضى منصور يكشف كواليس تعاقد ميتشو .. أحمد حسن: لقطتي مع البدري تسيء لشخصي

خناقة بين أمير مرتضى ومراسل تايم سبورت بسبب ميتشو.. تفاصيل مثيرة

بسبب الأهلي.. ميتشو يستبعد فرجانى ساسى ومحمود علاء من الزمالك

ترشيحاتنا

خلعته زوجته .. زوج يمزق جسد محامي مطلقته لحصوله على الحكم ويتهمهما بـ الزنا.. صور

الهند تعاقب تركيا.. وتوجه لها صفعة بـ ملياري دولار

تناول كوب من هذا المشروب على الريق لعلاج مشاكل الكلى

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

صورة غريبة.. مي الغيطي تستعرض فستانها بشكل غير متوقع

Advertisements

شاهد .. ابنة إبراهيم حسن تشعل السوشيال ميديا .. وجمهور التوأم يعلق

تعرف على حجم إصابة محمد صلاح بعد سقوطه أمام ليستر سيتي

خبر صادم عن فرجاني ساسي .. تعليق قدامى الزمالك على قائمة ميتشو ..فيديو

نقاط الأهلي بالتفويت .. مرتضى منصور يكشف عن مفاجأتين لجماهير الزمالك

أيمن حفنى يوجه رسالة لـ لاعب الزمالك بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي

لاعب الزمالك والأهلي السابق: لم أعتزل كرة القدم حتى الآن

محامي نيمار بطل المؤامرة القطرية على الزمالك.. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن الخليفي وسامورا

فصل المستشار التقني .. تحقيقات في السودان بشأن التصويت لـ محمد صلاح

لاعب الأهلي السابق: جوزيه كان يكره حب الجماهير لي .. فيديو

لاعب الأهلي السابق يهاجم جوزيه: فشل بالخارج ونجح بفضل اللاعبين.. فيديو

اخبار الرياضة.. تعليق صادم من كلوب عن إصابة صلاح.. ضربة موجعة لـ الأهلي قبل موقعة القمة.. موقف السولية من مواجهة الزمالك

طريقة غير شرعية .. تعليق صادم ليورجن كلوب على إصابة محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة.. 20 صورة تكشف أناقة فساتين نجلاء بدر في عيد ميلادها

وسط صديقاتها.. أحدث ظهور لـ دنيا سمير غانم برفقة زوجها

شاهد.. إطلالة نجلاء بدر فى حفل عيد ميلادها