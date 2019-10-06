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رياضة

ليستر سيتي يلجأ للشرطة بسبب محمد صلاح .. اعرف التفاصيل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 07:58 ص
تدخل قوي من حمزة
تدخل قوي من حمزة تشودري أدي لاصابة محمد صلاح
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ريهام بكير
تعرض حمزة تشودري لاعب ليستر سيتي الإنجليزي ، إلى هتافات وإهانات عنصرية عقب مباراة فريقه أمام ليفربول في الجولة الثامنة من البريميرليج.

وجاءت الهتافات العنصرية من جماهير الريدز عقب تدخل قوي لتشودري في كرة مشتركة مع محمد صلاح ، أدى إلى إصابة الأخير وخروجه من المباراة ، وهو أمر قد يعرض جماهير ليفربول إلى عقوبات من الاتحاد الانجليزي.

وشنت جماهير ليفربول هجوما حادا على حمزة ، سواء في الملعب او عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل مسؤولي ليستر سيتي ، يقدمون بلاغا للشرطة

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "صن"، قال متحدث باسم ليستر إن التعليقات العنصرية التي طالت تشودري "مروعة"، موضحا أن النادي أبلغ الشرطة ومنصات التواصل الاجتماعي التي نشرت بها.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي الممتاز بالعلامة الكاملة، حيث حقق 24 نقطة من 8 مباريات، كما انتزع الفوز السابع عشر على التوالي ليصبح على بعد خطوة من معادلة الرقم القياسي في عدد الانتصارات المتتالية المسجل باسم مانشستر سيتي عام 2017.
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