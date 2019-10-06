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اقتصاد

سعر صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه.. الدولار يسجل 16.24 جنيه

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:11 ص
دولارات
دولارات
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قسم الاقتصاد
سجل متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية استقرارا فى مستهل تعاملات اليوم 6 أكتوبر 2019 وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

وبلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 16.2494 جنيه للشراء و16.3494 جنيه للبيع، في حين سجل اليورو الأوروبي نحو 17.8094 جنيه للشراء و17.9255 جنيه للبيع.

وسجل الجنيه الإسترلينى نحو 20.1152 جنيه للشراء و20.2373 جنيه للبيع، في حين سجل الفرنك السويسري نحو 16.2429 جنيه للشراء و16.3494 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف 100 ين ياباني نحو 15.1864 جنيه للشراء و15.2813 جنيه للبيع، في حين سجل اليوان الصيني نحو 2.2730 جنيه للشراء و2.2874 جنيه للبيع.

وعلى مستوى أسعار العملات العربية فقد سجل الريـال السعودي نحو 4.3319 جنيه للشراء و4.3588 جنيه للبيع، في حين سجل الدينار الكويتي نحو 53.3643 جنيه للشراء و53.7988 جنيه للبيع، في حين سجل الدرهم الإماراتي نحو 4.4237 جنيه للشراء و4.4517 جنيه للبيع.
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