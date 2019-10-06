أرسنال يستضيف بورنموث في الدوري الإنجليزي.. اليوم

يستضيف فريق أرسنال، نظيره بورنموث اليوم، الأحد، في تمام الثالثة عصرًا، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويحتل أرسنال المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 12 نقطة، بينما يأتي بورنموث في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.



ويسعى أرسنال بقيادة الإسباني أوناي إيمري المدير الفني، لتحقيق الفوز الرابع له هذا الموسم، بعد أن حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل مثلهم وخسر مباراة وحيدة.



ويلتقي اليوم أيضًا، تشيلسي مع ساوثهامبتون، ومانشستر سيتي مع وولفرهامبتون، ونيوكاسل يونايتد مع مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.



