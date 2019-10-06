سمير سرية: ما رأيناه في حرب أكتوبر كان أسهل بكثير من التدريبات.. فيديو

قال اللواء سمير سرية، أحد أبطال حرب أكتوبر، حرب أكتوبر هي النقطة المُضيئة في تاريخ العسكرية المصرية منذ أن أنشئت، بل وفي تاريخ القوات العربية أجمع.





وتابع اللواء سمير سرية، خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية هند النعساني في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أن القوات المصرية تعرضت للظلم عام 1967، مؤكدًا أنهم استفادوا من تلك الهزيمة وبدأوا في تجميع قواتهم واستعادة قوتهم والتدريب بشكل شاق جدًا.





وأكد اللواء سمير سرية ، أن ما رأوه في حرب أكتوبر كان أسهل بكثير من التدريب الذي تلقوه قبلها.



