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سمير سرية: ما رأيناه في حرب أكتوبر كان أسهل بكثير من التدريبات.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:37 ص
اللواء سمير سرية
اللواء سمير سرية
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ندى فتح الله
قال اللواء سمير سرية، أحد أبطال حرب أكتوبر، حرب أكتوبر هي النقطة المُضيئة في تاريخ العسكرية المصرية منذ أن أنشئت، بل وفي تاريخ القوات العربية أجمع.

وتابع اللواء سمير سرية، خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مع الإعلامية هند النعساني في ذكرى حرب أكتوبر المجيدة، أن القوات المصرية تعرضت للظلم عام 1967، مؤكدًا أنهم استفادوا من تلك الهزيمة وبدأوا في تجميع قواتهم واستعادة قوتهم والتدريب بشكل شاق جدًا.

وأكد اللواء سمير سرية ، أن ما رأوه في حرب أكتوبر كان أسهل بكثير من التدريب الذي تلقوه قبلها.

وأشار إلى أن الفترة ما بين هزيمة 1967 وحتى نصر أكتوبر 1973 كان فترة صعبة وعصيبة جدًا، وإسرائيل قامت بالكثير من الدعاية والترويج لأن الجندي الإسرائيلي لا يقهر، وأن الطيران الإسرائيلي قادر على الوصول إلى أي مكان في مصر، مشيرًا إلى أن حينها كانت معظم الأسلحة المصرية تم تدميرها.
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