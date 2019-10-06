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حوادث

ضبط تشكيل عصابي للاتجار في مخدر الهيروين بشبرا الخيمة

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 12:06 م
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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إبراهيم الهوارى
تمكن ضباط مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى يضم 3 عاطلين للاتجار فى مخدر الهيروين بشبرا الخيمة، وأخطرت النيابة فتولت التحقيق

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط كل من "محمود س م" عاطل ومقيم الوحدة العربية - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة و"محمد ي م" عاطل ومقيم الوحدة العربية - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة و"هشام ع س" عاطل ومقيم المنشية الجديدة - دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا للاتجار فى المواد المخدرة وضبط بحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 140 جراما ومبلغ 4600 جنيه و3 هواتف محمول وسلاح أبيض "مطواة" وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم وتولت النيابة التحقيق.
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