تعليق مؤثر لـ تريزيجيه عقب استقبال أول مولود له «يزن»

أعرب محمود حسن تريزيجيه نجم فريق استون فيلا الانجليزي عن سعادته البالغة بـ مولوده الجديد " يزن " والذي رزق به اليوم.





ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة له أمام غرفة الطفل بالمستشفى.





وعلق : "الحمدلله رزقنا الله بـ “يَزَن“ اسأل الله أن يبارك فيه ويرزقني بره، وأن يجعله الله من مواليد السعادة ومن عباده الصالحين .





رزق محمود تريزيجيه اليوم بمولوده الجديد وذلك قبل 24 ساعة فقط من انضمامه إلى معسكر منتخب مصر.





ويعد تريزيجيه واحدًا من أبرز اللاعبين داخل صفوف المنتخب الوطنى فى ظل الاعتماد عليه بشكل دائم فى تشكيل الفراعنة نتيجة القدرات الفنية والبدنية التى يمتلكها.



