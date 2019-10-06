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توك شو

شاهد| متحف الشارع فكرة طريفة لاستغلال نفايات المنازل

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 03:53 م
أحمد حامد
أحمد حامد
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ندى فتح الله
استضاف برنامج "INBOX" المًذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم، الأحد، أحمد حامد، الذي أقام متحفا من نفايات المنازل، واطلق عليه اسم "متحف الشارع".

وقال أحمد حامد، خلال البرنامج، إن أساس دراسته الإعلام ويعمل كـ مصور فوتوغرافي.

وأشار أحمد حامد إلى أنه يهوى تجميع النفايات الصالحة من المنازل وتطور الأمر معه حتى أقام هذا المتحف من مقتنيات يعتقد البعض أنهم ليسوا بحاجة لها.

وأوضح أنه يسافر إلى عدة بلاد للحصول على المقتنيات التي تساعده على تكوين المتحف الخاص به.
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