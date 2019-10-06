اجتماع مهم الليلة.. آخر تطورات أزمة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

يعقد عمرو الجانيني، رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد كرة القدم، جلسة مهمة اليوم مع مسئولى الاتحاد الإفريقي؛ لبحث سبل حلول لأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى التى كانت من المقرر إقامتها بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات دورى أبطال إفريقيا.





ومن المقرر أن يقدم عمرو الجناينى دليل براءة اتحاد الكرة والزمالك من أزمة مباراة جينيراسيون السنغالى وعدم إقامتها بملعب بتروسبورت كما كان يطلب الجانب السنغالي.





وعلم "صدى البلد" أن الاتحاد الإفريقى رفع حالة الطوارئ القصوى من أجل حسم موقف مباراة الزمالك وبطل السنغال قبل قرعة دور المجموعات الخاصة ببطولة دورى أبطال إفريقيا والتى من المقرر إقامتها 9 أكتوبر الجارى .





وقرر كاف البحث عن كافة ملابسات الأزمة ومعرفة كواليس الخطاب الذي وقعه الغاني أنتوني بافوي السكرتير المساعد للكاف ويفيد بنقل لقاء الزمالك المصري وضيفه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت بالقاهرة إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية.





وكذلك الحال بالنسبة لرد اتحاد الكرة المصري على خطاب كاف الذى تم إرساله أمس والذى طالب فيه بضرورة إيضاح لماذا تم خوض مباريات فى الدورى الممتاز يوم السبت ورفض استقبال مباراة الزمالك فى إفريقيا.



