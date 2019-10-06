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مرأة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:13 م
صفاء سلطان
صفاء سلطان
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رنا عصمت
تصدرت الفنانة صفاء سلطان، مؤشر البحث جوجل في مصر بعد ظهورها بعدد من الاطلالات الساحرة مؤخرا .

واعتادت صفاء سلطان، على مشاركة متابعيها عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى بأحدث الإطلالات التى تظهر بها سواء فى المناسبات العامة أو فى حياتها اليومية.

وعرفت بذوقها الرفيع فى اختيار قطع الملابس والأزياء التى تزيد من أناقتها وجمالها، فهى تعتمد على الإطلالات التى تتناسب مع قوامها الرشيق وتبرز جمالها، وهي تميل إلى اختيار الملابس اللافتة وغير التقليدية، كما أنها تحرص على التنوع ولا تسير على وتيرة واحدة في عالم الموضة، ما جعلها مثالا للأناقة.

وتعتمد صفاء سلطان، على تسريحات شعر مختلفة واستخدام مساحيق تجميل تضفى لمسة جمالية على إطلالتها، إضافة إلى ذلك تحرص على اختيار قطع إكسسوارات تزيد من جمال إطلالاتها.

ونعرض لكم 20 صورة تبرز أناقة صفاء سلطان.
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد 20 صورة تبرز جمال صفاء سلطان
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