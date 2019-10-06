زيادة جديدة.. البرلمان يصدم المصريين بعد تراجع أسعار اللحوم البلدية

ارجع النائب رائف تمراز عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب تراجع اسعار اللحوم البلدى بالاسواق 20 جنيها خلال اسبوعين إلى، اغراق السوق المحلى باللحوم المستوردة من الخارج، وبالتالى زيادة المعروض من اللحوم البلدى والمستورد بالاسواق.



وتابع رائف تمراز خلال تصريحات لـ:"صدى البلد" أن غلاء الاعلاف مع زيادة اللحوم المستوردة بالاسواق إثر سلبيا على مربيين الماشية من الفلاحيين واصبحوا يقبلون على البيع الجماعى للماشية هروبا من غلاء تكلفة تربيتها، مما ادى إلى مضاعفة اللحوم البلدى والمستورد فى الاسواق مع ركود عمليات البيع والشراء.



واضاف عضو لجنة الزراعة، الدولة اوقفت استيراد اللحوم ولكن بعد أن تسببت سياستها المفرطة فى استيراد اللحوم فى خسائر كبيرة للفلاحين من مربى الماشية، معقبا:" اسعار اللحوم البلدى والماشية سترتفع مره أخرى خلال من 3 إلى 4 شهور، عندما تقل اللحوم المستوردة من الاسواق.



زقال هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، خلال تصريحات صحفيه له إن أسعار اللحوم انخفضت تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة بنحو 20 جنيها في المتوسط للكيلو الواحد، ليتراوح الكيلو بين 110 جنيهات إلى 130 جنيهًا.



وبحسب عبد الباسط، انخفض سعر كيلو المواشي القائمة (الحية) إلى بين 46 و50 جنيهًا للكيلو منذ بداية سبتمبر الماضي، مقابل 50 و52 جنيها خلال عيد الأضحى (أغسطس الماضي).



وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم في شهر أغسطس الماضي تراجعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.6% مقارنة بالشهر السابق له.



وأرجع عبد الباسط انخفاض أسعار اللحوم المذبوحة والقائمة، إلى تراجع الطلب عليها وركود حركة البيع والشراء، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين.



وأضاف أن السوق يعاني من وفرة في المعروض نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف، "لذلك يحاول المربون تقليل عمر دورة التربية حتى لا يزيدون من التكاليف عليهم".