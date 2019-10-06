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حوادث

جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية خلال شهر.. فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 06:26 م
جهود الأجهزة الأمنية
جهود الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية
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مصطفى الرماح - محمد صبري
قامت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكافة المحافظات كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقًا وقطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهودها خلال شهر..عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة ، وضبط الخارجين على القانون ، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء ، وإحكام السيطرة الأمنية وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة.
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