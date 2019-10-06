خبير: حجم الاستثمارات الروسية في الاقتصادات الإفريقية يصل إلى 10 مليارات دولار

أكد الدكتور حازم ابو السعود، الباحث في الشأن الافريقي وزميل اكاديمية ناصر العسكرية العليا، أن إجمالي الصادرات الروسية إلى إفريقيا تضاعف، من العام 2010 إلى العام 2017، ثلاث مرات تقريبا، من 5.1 مليار دولار إلى 14.8 مليار دولار، حيث يقدر حجم الاستثمارات الروسية في الاقتصادات الإفريقية بما يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار.



ووفقا لرئيس مركز دراسة العلاقات الروسية الإفريقية والسياسة الخارجية لبلدان إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، يفجيني كوريندياسوف: "فقد نجحت شركات مثل "روسال" و"غازبروم" و"ألروسا" و"روس نفط" و"سيفيرستال" في دخول إفريقيا بنجاح.



وبيّن ابو السعود في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن نشاط القطاع المصرفي والزراعي الروسي في إفريقيا زاد حيث يصل حجم الصادرات الروسية من القمح الي افريقيا الي 30 مليون طن من القمح للمستهلكين الأفارقة.



وكشف الخبير في الشأن الأفريقي أن روسيا تهتم بموارد إفريقيا الطبيعية ، خاصة ما يتعلق بعدد من المعادن النفيسة الضرورية للاقتصاد ، لافتا الي ان العلاقات مع إفريقيا تكتسب أهمية جيوسياسية كبيرة، بالنسبة إلى روسيا، ولاسيما ان دول القارة السمراء لها عدد كبير من مقاعد الأمم المتحدة.



وأضاف : إن من النقاط الهامة التي تدعم العلاقات الروسية الافريقية تبني قادة الرأي والفكر الافارقة موقف روسيا المدافع عن سيادة الدول وإدانة ممارسة التدخل في الشؤون الداخلية حيث لم تعد إفريقيا الشريك الضعيف للغرب، كما كانت من قبل ، ولم ينس الافارقة المساهمة الكبيرة للاتحاد السوفيتي في إنهاء الاستعمار في القارة."



واختتم تصريحاته قائلا : وفي مجال التعاون العسكري التقني تعتبر تجربة التعاون العسكري التقني بين الدول الإفريقية وروسيا نموذجا يمكن أن يساعد الصناعة الروسية العسكرية على توسيع وجودها في القارة.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ، لقاء منفصلا، "على هامش" القمة الروسية-الإفريقية، التي ستعقد في سوتشي يوم 24 أكتوبر الجاري.



وجدير بالذكر، أن السيسي وبوتين ، هما الرئيسان المشاركان في هذه القمة، وفي المنتدى الاقتصادي الروسي-الإفريقي.



وتشارك مصر بوفد كبير سيمثل بشكل واسع خلال الفعاليات والأحداث التي سترافق قمة "روسيا–إفريقيا" في سوتشي. وخطط الطرفان لعقد عدد من الاجتماعات والفعاليات المشتركة، بما في ذلك اجتماع ثنائي لرئيسي الدولتين".