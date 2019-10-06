ماذا يفعل ساندوتش بابا غنوج لجسمك إذا تناولته يوميا

قال الدكتور سعيد متولي استشاري التغذية عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان الباباغنوج من السلطات المهمة والمفيدة للجسم، نظرا لاحتوائه على العديد من الخضراوات خاصه الباذنجان الغنى بأحد أنواع المواد المضادة للأكسدة التي تحمي خلايا المخ من التلف والالتهابات البكتيرية.



وأضاف الدكتور سعيد متولي ان البابا غنوج يعد مصدرًا مهمًا للألياف ما يساعد على عدم الإصابة بالإمساك والتهاب القولون والبواسير.



وأوضح أن الباذنجان غني بفيتامين "ب" وبعض المعادن المهمة كالبوتاسيوم والنحاس والمغنسيوم والمنجنيز والفوسفور وحمض الفوليك مما يقلل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية ويساعد في تخفيف الورم والنزيف والدوسنتاريا، كما يساعد البوتاسيوم الموجود في الباذنجان على ضبط نسبة الأملاح بالدم، إضافة إلى أنه يعمل على ترطيب الجسم.



وأشار الدكتور سعيد متولي، إلى أنه يساهم في الوقاية من السمنة أو إزالتها، لأنه منخفض السعرات الحرارية، فكل مائة جرام منه تحتوي على 29 سعرًا حرارية، كما يعيق الباذنجان انتقال الكوليسترول من المعدة إلي الشرايين، ويخفض من نسبة الدهون.



كما أن الباذنجان، غني ببعض المركبات المفيدة مثل الزنك والبوتاسيوم وأنسب طرق تناول الباذنجان لتحقيق أقصي استفادة هي أكله مسلوقًا أو شويه كما في الباباغنوج ومضافا إليه الملح والليمون .



وأشار إلى أنه إذا تم قليه في الزيت يحدث تحلل للمواد والعناصر المفيدة الموجودة به ويفقد قيمته الغذائية بشكلٍ كبيرٍ.



وأوضح أنه إذا تم إضافة فلفل وثوم وزيت زيتون الى الباذنجان فأنه يزيد الفائدة، حيث أن الفلفل يعمل على تنظيم ضغط الدم، يقوي نبضات القلب، يخفض الكوليسترول، تنظف جهاز الدورة الدموية، يعالج القرحة، وتوقف النزف، تساعد على الهضم، كما أنها تخفف من آلام التهاب المفاصل والروماتيزم.



وأضاف أن البصل، ينقي الدم ‏وينظم دورته ويدر البول ويزيل الأرق، بينما الثوم، يحتوي على نسبة من فيتامين "سي" المقاوم للتأكسد وفيتامين "ب6" الذي يحمي القلب، إضافة إلى إحتوائه على بعض المعادن كالمنجنيز، أما زيت الزيتون، فأنه يعالج أمراض الأوعية الدموية، ارتفاع سكر الدم، أمراض الأزمة، وأمراض التهابات المفاصل الروماتيزمية.



الرمان، مفيد للقلب للشرايين، يعالج الاسهال، مفيد جدًا لهضم الطعام وخاصة بعد الأكلات الدسمة، يقوي المعدة وطارد للديدان المعوية.