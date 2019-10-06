ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

تلقى الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، مكالمة هاتفية أثناء مباراة الفريق أمام نادي مصر المقامة حاليًا على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد هدف التعادل الذى تلقاه الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.





تعادل فريق إف سي مصر مع الزمالك بهدف لكل فريق في الشوط الأول، سجل بن شرقي هدف الأبيض، وعمر حبشي هدف مصر.





ظهر ميتشو في الدقيقة 47 من الشوط الثاني وهو يتلقى مكالمة هاتفية داخل أرض الملعب عقب استقبال مرمى الزمالك هدف التعادل من عمر حبشي لاعب نادي مصر، وتبدو أنها تعليمات بخصوص المباراة.





وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل :





محمد عواد فى حراسة المرمى





محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع



