Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميتشو يتلقى مكالمة بعد هدف نادي مصر في شباك الزمالك ..فيديو

الأحد 06/أكتوبر/2019 - 09:06 م
ميتشو
ميتشو
Advertisements
عمرو ابوبكر
تلقى الصربي ميتشو، المدير الفني للزمالك، مكالمة هاتفية أثناء مباراة الفريق أمام نادي مصر المقامة حاليًا على ملعب استاد السلام الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز، وذلك بعد هدف التعادل الذى تلقاه الزمالك فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول. 

تعادل فريق إف سي مصر مع الزمالك بهدف لكل فريق في الشوط الأول، سجل بن شرقي هدف الأبيض، وعمر حبشي هدف مصر.

ظهر ميتشو في الدقيقة 47 من الشوط الثاني وهو يتلقى مكالمة هاتفية داخل أرض الملعب عقب استقبال مرمى الزمالك هدف التعادل من عمر حبشي لاعب نادي مصر، وتبدو أنها تعليمات بخصوص المباراة. 

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل :

محمد عواد فى حراسة المرمى 

محمد عبد السلام - محمود حمدي الونش - عبد الله جمعة- حمدي النقاز فى خط الدفاع 

أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بنشرقي - محمد أوناجم- كريم بامبو في خط الوسط 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نهائى كاس مصر.. أشرف بن شرقي يسجل ثالث أهداف الزمالك في مرمى بيراميدز.. فيديو

بعثة الزمالك تصل السنغال

عمر السعيد وبو طيب على رأس قائمة الزمالك لـ مباراة الاتحاد السكندري

الزمالك في صدام قوي أمام مصر للمقاصة بالدوري الممتاز.. اليوم

مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إف سي مصر

التشكيل المتوقع للزمالك أمام إف سي مصر

ترشيحاتنا

إف سى مصر يفاجئ الزمالك بهدف التعادل فى نهاية الشوط الأول ..فيديو

تعرف على أسعار اللحوم بعد انخفاضها في الأسواق

اخبار الفن .. زينة تحتفل بعيد ميلاد توأمها من أحمد عز بتوقيع محمد صلاح .. وكندة علوش لجمهورها: خلي كلامك محترم

الكيلو تراجع 10 جنيهات.. شعبة القصابين تكشف أسباب انخفاض أسعار اللحوم البلدية

تعرف علي حمزة تشودري المتسبب فى إصابة محمد صلاح في لقاء ليستر ستي

لأول مرة بعد أزمته مع الزمالك.. محمود كهربا يعود إلى مصر اعرف السبب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم حملها .. مي كساب تشاهد الطيب والشرس واللعوب مع الجمهور

قبلة على الخد وضحكة.. ياسمين عبد العزيز فى فيديو طريف مع كلبها ..شاهد

شاهد.. الجالية المصرية تحتفل بالذكرى الـ46 لنصر أكتوبر في التايمز سكوير