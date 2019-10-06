علاج الم الاسنان بالاعشاب.. 15 طريقة فعالة ونصائح للحصول على أفضل النتائج

يتعرض كثيرون للمعاناة من الم الاسنان وتوجد طرق عديدة تساعد فى علاج الوجع اهمها علاج الم الاسنان بالاعشاب حيث انه من الطرق الامنة التى تكاد تخلو من الاثار الجانبية ويناسب جميع الاعمار ، ولكن يجب توخى الحذر عند تطبيق علاج الم الاسنان بالاعشاب واتباع الخطوات الصحيحة حتى لاتقع اى اثار جانبية.



نرصد فى هذا التقرير 15 طريقة لـ علاج الم الاسنان بالاعشاب تعطى نتائج مضمونة وطرق استخدامها بشكل صحيح.



علاج الم الاسنان بالاعشاب

يعد علاج الم الاسنان بالاعشاب من اكثر الطرق الطبيعية المجربة منذ عقود طويلة فى علاج الم الاسنان وتأتى بنتائج مضمونة ، ونعرض ابرزها وفقا لما ذكره موقع " hdfchealth".



الفلفل والملح

يمكن أن يخفف الملح الممزوج بالفلفل الم الاسنان الحساسة لأن كلاهما له خصائص مضادة للجراثيم ومضادة للالتهابات ومسكنات، من خلال خلط كميات متساوية من الفلفل والملح المشترك مع بضع قطرات من الماء وتطبيق الخليط مباشرة على السن المصابة لبضع دقائق.



الثوم

يمكن أن يوفر الثوم التخفيف من وجع الاسنان نظرًا لخصائصه الطبية والمضادات الحيوية .. فقط امزج الثوم المهروس بملح المائدة أو الملح الأسود وقم بوضعه مباشرة على السن المصابة لـ علاج الم الاسنان، كما يمكن مضغ واحد أو اثنين من فصوص الثوم للراحة والتخلص من وجع الاسنان.



حلتيت

مفيد جدا في علاج الم الاسنان وونزيف اللثة من خلال وضع القليل من مسحوق الحلتيت مع ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون ويسخن قليلا ، ثم وضع المحلول على المنطقة المصابة باستخدام قطعة قطن.



المياه المالحة الدافئة

جرب تناول كوبًا من الماء المالح الدافئ لـ علاج الم الاسنان ، وامزج نصف ملعقة من الملح الشائع في كوب من الماء الساخن واشطف الفم جيدًا مما يساعد في تقليل التورم والالتهابات ومحاربة البكتيريا المسببة للعدوى.



اوراق الجوافة

تحتوى أوراق الجوافة على مضاد للالتهابات ، ومسكن ومضاد للميكروبات قوى ويمكن مضغ ورقة او اثنين من اوراق الجوافة أو تناول الجوافة الطازجة لتخفيف وجع الاسنان، أو خلط أوراق الجوافة في الماء المغلي، اسمح للمحلول أن يبرد ويشطف الفم به.



خلاصة الفانيليا

يعد مستخلص الفانيليا لـ الم الاسنان لأن له تأثير مهدئ ويخدر الالم .. اغمس قطعة من القطن في مستخلص الفانيليا ومررها على المنطقة المصابة.



عصير قلطه

يمتلك عصير قلطه أو عصير قمح الحنطة خصائص مضادة للجراثيم الطبيعية التي تساعد في علاج الم الاسنان من خلال شطف الفم به أو مضغه.



مكعبات ثلج

يساعد الثلج في تخفيف الم الاسنان عن طريق تخدير النهايات العصبية لف مكعبًا صغيرًا فى قطعة قماش القطنية رفيعة. أمسكه على خدك بالقرب من السن المؤلم لبضع دقائق. إذا كنت قد تعرضت لأعصاب مكشوفة ، يمكن أن يسبب ملامسة الثلج زيادة الالم.



علاج الم الاسنان بالاعشاب سريع

فى بعض الاحيان نتعرض لهمجات شديدة من الالم مما يجعلنا فى حاجة لـ علاج الم اسنان بالاعشاب سريع يخلصنا الوجع دون أن يترك اى اثار جانبية على الجسم.



قرنفل

يحتوى القرنفل على مواد مضادة للالتهابات وللبكتيريا والأكسدة وله تاثير مخدر مما يجعله فعال فى علاج الم الاسنان وذلك من خلال طحن 2 عود قرنفل كامل ومزجهما في القليل من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي ويوضع على السن المصاب، أو غمس كرة قطنية بزيت القرنفل وفركها مباشرةً على المنطقة المصابة لعلاج وجع الاسنان.



البصل

يُعرف البصل بخصائصه المطهرة والمضادة للميكروبات ، وهى مهمة لـ علاج الم الاسنان وتخفيف الوجع عن طريق قتل الجراثيم المسببة للعدوى من خلال مضغ البصل لبضع دقائق أو قم بضع قطعة من البصل الخام مباشرة على المنطقة المصابة.



علاج الم الاسنان بالاعشاب للحامل

يتطلب علاج الم الاسنان بالاعشاب للحامل توخى الحذر الشديد لان بعض الاعشاب لها اثار سلبية على الجنين وتسبب له مشاكل كثيرة.



نعرض لكم علاج الم الاسنان بالاعشاب للحامل ووفقا لما ذكره موقع " parenting.firstcry "

- القرنفل من أفضل طرق علاج الم الاسنان ويتم مضغ القرنفل أو وضع زيت القرنفل على مكان الالم .

- مضغ بعض أوراق السبانخ علاجًا فعالًا لألم الأسنان أثناء الحمل.

- تطبيق الضغط الساخن في تخفيف الألم من خلال نقع منشفة في ماء دافئ وتوضع على الوجه فى المكان المقابل لمكان الالم.

- الغرغرة بماء أوراق الجوافة المغلية أو مضغ أوراق الجوافة مباشرة تساعد في علاج وجع الاسنان.

- مضغ الثوم حيث ان الأليسين الموجود فيه فعال في قتل البكتيريا و علاج الم الاسنان.