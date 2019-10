تحيا مصر .. محمد محمود عبد العزيز يهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر 

View this post on Instagram

تحيا مصر بشعبها و رجالتها و جيشها و شرطتها، تحيا مصر بمكانتها و قوتها و تاريخها، تحيا مصر فى كل وقت و اى عصر، تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر ... (اسألكم الفاتحه و الدعاء لابويا و لكل من رحلوا عنا)