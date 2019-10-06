تحيا مصر .. محمد محمود عبد العزيز يهنئ الشعب المصري بانتصارات أكتوبر 

حرص الفنان محمد محمود عبد العزيز، على تهنئة الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر فى ذكراه الـ 46 اليوم الموافق 6 أكتوبر.ونشر محمد محمود عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة وعلق عليها قائلا: "تحيا مصر بشعبها ورجالها وجيشها وشرطتها، تحيا مصر بمكانتها وقوتها وتاريخها.. تحيا مصر في كل وقت وأى عصر ، تحيا مصر تحيا مصر، أسألكم الدعاء لأبويا ولكل من رحلوا عنا".يذكر أن آخر أعمال النجم محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج “فنون مصر” وإخراج "تامر حمزة".المسلسل بطولة الفنانين "عزت العلايلى " و"صلاح عبدالله" و"بوسى" و"مرڤت أمين " وشارك فى العمل عدد كبير من النجوم .. منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون .