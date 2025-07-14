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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أستاذ بجامعة حلوان يطالب بمعرفة طرق التعامل مع الحرائق

سنترال رمسيس
سنترال رمسيس
قسم التوك شو

قال الدكتور حاتم صادق أستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، إن حريق سنترال رمسيس تسبب في مشكلة كبيرة بالدولة، ومثل هذا الحريق قد يحدث في مبنى حكومي كبير، فيجب أن يكون لدينا المعرفة الخاصة بالتعامل مع الحرائق.

وأضاف أستاذ مادة مكافحة الحريق بكلية الهندسة جامعة حلوان، خلال  تصريحات تلفزيونية أنه يحذر جميع المواطنين والمسؤولين من عدم الصيانة الدورية للأجهزة الكهربائية، والأسلاك الكهربائية، الموجودة في المباني الحكومية.

ولفت إلى أنه لا يعلم السبب الخاص في حريق سنترال رمسيس، وأن الأجهزة الامنية حتى هذه اللحظة تبحث عن الأسباب، ولكن في النهاية هذا الحريق تسبب في أزمة كبيرة في الدولة.

وأشار إلى أن المواطنين التي تلاحظ حريق، أو يحدث حريق بمنزلهم يجب في البداية الاتجاه للحمام، ويتم الحصول على فوطة عليها مياه، وتوضع على الفم، لمنع دخول الدخان الجسم، ويحدث إغماء، وبعد ذلك يتجه الشخاص للمكان الذي به هواء.

الحريق مكافحة الحريق جامعة حلوان سنترال رمسيس حريق سنترال رمسيس رمسيس

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