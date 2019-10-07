ثبات بأسعار هيونداي اليوم في مصر.. تفاصيل

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من التغييرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونقدم لكم في التقرير التالي اسعار هيونداي في مصر اليوم 7-10-2019 .



hyundai



هيونداي i10 تبدأ من 229000 حتى 249000 لأعلى فئة GLS.

هيونداي توسان Tucson تبدأ من 424000 حتى 579000 لأعلى فئة turbo-facelift .

هيونداي النترا elantra AD تبدأ من 304000 حتى 437900 لأعلى فئة.

هيونداي النترا elantra HD تبدأ من 242000 حتى 270000 لأعلى فئة.

hyundai creta

اسعار هيونداي كريتا 2020 تبدأ من 363000 حتي 418000 لأعلى فئة.