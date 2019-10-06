اخبار الحوادث.. جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل سائق توك توك.. ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف.. والإفراج عن نزلاء السجون

نشر قسم الحوادث بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار تناولت العديد من الحوادث والجرائم.
جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بالقليوبية
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل سائق على أيدي مجهولين قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتله وسرقة "توك توك" يعمل عليه وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بدفن جثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.
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الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل داخل مصنع كارتون بالإسكندرية..شاهد
نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق هائل، شب مساء اليوم الأحد، داخل مصنع للورق والكارتون بمنطقة كرموز بحي غرب المدينة ، وذلك دون حدوث أي إصابات.
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ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته 215 لفافة بانجو
تمكنت مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته 215 لفافة بانجو.. حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لمباحث شربين تفيد بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة أمام معديه بشربين.
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الإفراج عن 1818 من نزلاء السجون والشرطي عن 574 سجينا بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فيديو
أفرجت وزارة الداخلية اليوم عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 574 سجينًا بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.
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مهربة من سيناء.. ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش في القاهرة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 11.660 كيلو من الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.
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سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور
سقطت اليوم الأحد سيارة نقل محملة بالطمى من أعلى معدية نهر النيل أمام بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.. حيث كان ادهم محمد زيدان مقيم مركز ببا سائق سيارة نقل قد فؤجئ بسقوط الباب الخاص بالمعدية أثناء خروجه منها بالسيارة بعد وصولها الضفة الشرقية من النيل بقرية غياضة الشرقية جنوب محافظة بنى سويف.
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ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة فى دشنا
تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا، من ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة نارية و 8 خزن رشاش خلال مداهمة منزله.
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جراء الحوادث.. كيفية الحصول على تعويض من شركة التأمين والأوراق المطلوبة
عند وقوع حادث من الوارد ان تكون السيارة معلومة ذات لوحات معدنية ولها رخصة سارية ومؤمن عليها، ومن الوارد أن يفر قائد السيارة هاربا ويصعب التعرف على هويته أو على بيانات السيارة أو تكون السيارة غير مرخصة او معفاة من التراخيص أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
جهود أمنية لضبط المتهمين بقتل سائق توك توك بالقليوبية
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض مقتل سائق على أيدي مجهولين قاموا باستدراجه بحجة توصيلهم وتعدوا عليه بالضرب وقتله وسرقة "توك توك" يعمل عليه وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بدفن جثة عقب مناظرة الطب الشرعي لها.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الحماية المدنية تسيطر على حريق هائل داخل مصنع كارتون بالإسكندرية..شاهد
نجحت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية في السيطرة على حريق هائل، شب مساء اليوم الأحد، داخل مصنع للورق والكارتون بمنطقة كرموز بحي غرب المدينة ، وذلك دون حدوث أي إصابات.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط عاطل بالدقهلية بحوزته 215 لفافة بانجو
تمكنت مباحث مركز شربين بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل وبحوزته 215 لفافة بانجو.. حيث تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات اكدتها التحريات السرية لمباحث شربين تفيد بوجود شخص يتاجر بالمواد المخدرة أمام معديه بشربين.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
الإفراج عن 1818 من نزلاء السجون والشرطي عن 574 سجينا بمناسبة انتصارات أكتوبر.. فيديو
أفرجت وزارة الداخلية اليوم عن 1818 من نزلاء السجون، والإفراج الشرطى عن 574 سجينًا بمناسبة الاحتفال بانتصارات أكتوبر.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
مهربة من سيناء.. ضبط عاطلين بحوزتهما 12 كيلو حشيش في القاهرة
تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمباحث القاهرة من ضبط عاطلين بحوزتهما 11.660 كيلو من الحشيش قبل ترويجها على عملائهما بالقاهرة.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
سقوط سيارة نقل محملة بالطمي من أعلى معدية في نهر النيل بـ بني سويف ..صور
سقطت اليوم الأحد سيارة نقل محملة بالطمى من أعلى معدية نهر النيل أمام بقرية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.. حيث كان ادهم محمد زيدان مقيم مركز ببا سائق سيارة نقل قد فؤجئ بسقوط الباب الخاص بالمعدية أثناء خروجه منها بالسيارة بعد وصولها الضفة الشرقية من النيل بقرية غياضة الشرقية جنوب محافظة بنى سويف.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة فى دشنا
تمكنت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا، من ضبط عامل بحوزته مدفع جرينوف و 750 طلقة نارية و 8 خزن رشاش خلال مداهمة منزله.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا
جراء الحوادث.. كيفية الحصول على تعويض من شركة التأمين والأوراق المطلوبة
عند وقوع حادث من الوارد ان تكون السيارة معلومة ذات لوحات معدنية ولها رخصة سارية ومؤمن عليها، ومن الوارد أن يفر قائد السيارة هاربا ويصعب التعرف على هويته أو على بيانات السيارة أو تكون السيارة غير مرخصة او معفاة من التراخيص أو عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير.
لمزيد من التفاصيل اضغط هنا