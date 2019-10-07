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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10-2019 في مصر عيار 21

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 06:56 ص
الذهب
الذهب
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عبد العزيز جمال

اسعار الذهب اليوم الاثنين 7-10-2019 في مصر، سجلت استقرارا نسبيا بعد الارتفاع الملحوظ الذي شهدته خلال الفترة الماضية ، وذلك في بداية تعاملات اليوم لجميع الأعيرة ، حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 680 جنيها.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم و سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

اسعار الذهب عيار 21

سجلت اسعار الذهب اليوم عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 680 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر اليوم

وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق وفق آخر تحديث كالتالى :

سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 : 777 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 : 680 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 : 583 جنيها
سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 : 453 جنيها

اوقية عيار 24 : 24,169 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب 5,440 جنيه

سعر كيلو جرام الذهب عيار 24 : 777,143 جنيه

وعن اسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائـك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة اسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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