Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سرب كويكبات يقترب.. أكبرهم بـ حجم هرم خوفو سيصطدم بالأرض غدا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 09:25 ص
كويكب يصطدم بالأرض
كويكب يصطدم بالأرض
Advertisements
أماني إبراهيم
اكتشفت وكالة ناسا للتو وجود سرب من الكويكبات يبلغ عددها 16 كويكبا، تتجه إلى الأرض بأقصى سرعتها خلال الأسبوع الجاري.

ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فإن أكبر كويكب من هذا السرب يعد أكبر من هرم خوفو الضخم بالجيزة، ووفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن سبعة من سرب الكويكبات سيقتربون من الأرض وهذه أسماء بعضهم: SB6 و2019 TM و2019 TS.

ومن المقرر أن تبدأ هذه الكويكبات في الاقتراب من الأرض ابتداء من الغد الثلاثاء 8 أكتوبر، وعلى الرغم أنه معظم هذه الكويكبات ستقترب من الأرض من مسافات آمنة للغاية، إلا أنه من المتوقع أن يطير أحدها بالقرب من كوكب الأرض.

ووفقًا لـ CNEOS، فإن كويكب 2019 T1 سوف يقترب من الأرض بمسافة حوالي 351000 ميل، وهو ما يزيد قليلًا عن المسافة بين الأرض والقمر.

وأقطار الكويكبات الباقية تتراوح بين 29 إلى 38 مترا، وقد يكون حجمها صغير نسبيا مقارنة بغيرها إلا أنها في حالة اصطدامها بالأرض ستصبح مميتة.

ومن المقرر أن يخرج كويكب واحد من السرب ويصطدم بالأرض يوم الخميس 10 أكتوبر، ويعرف باسم 2019 SX5، وهذا الكويكب يبلغ قطره 140 مترا، وسوف يقترب هذا الكويكب الذي يعادل حجمه الهرم الأكبر من الأرض في 10 أكتوبر.
كويكب يصطدم بالأرض كويكب يصطدم بالأرض
كويكب يصطدم بالأرض كويكب يصطدم بالأرض
كويكب يصطدم بالأرض كويكب يصطدم بالأرض
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

OK 2019.. كويكب مدمر يقترب من الأرض بقوة 30 قنبلة نووية

نجاة الأرض من كارثة فضائية مؤكدة

ناسا تحذر: كويكب عملاق يضرب الأرض في سبتمبر

برج خليفة فضائي يقترب من الاصطدام بالأرض

بحجم برج خليفة.. كويكب ضخم يهدد الأرض بدمار شامل في 14 أكتوبر

كارثة.. مخاوف من ضرب الكويكب القاتل للأرض بعدما فقد العلماء أثر 900 صخرة في طريقها إلينا

ترشيحاتنا

تعرف على رسالة جنش لجماهير الزمالك

موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر تحت قيادة البدري

سرب كويكبات يقترب.. أكبرهم بـ حجم هرم خوفو سيصطدم بالأرض غدا

شاهد.. لحظة إصابة مصور صحفي برصاص قناصة في مظاهرات العراق

انتبه.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك من حسد الأقارب

في ذكرى ميلاد بليغ حمدي .. 5 حقائق قد تصدمك عن الموسيقار الشهير

Advertisements

مفاجأة.. ماذا يحدث عند تناول بيضة مسلوقة يوميا على الريق؟

مرتضى وولاده السبب .. رئيس الزمالك يحرج طارق يحيى بسبب ميتشو .. فيديو

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

كاميرات المراقبة تكشف سارقي 45 ألف جنيه من محل بمدينة نصر

محمد صلاح يتفادى إصابة خطيرة .. تعرف على مدة غيابه عن ليفربول

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

سعر الدولار و الريال اليوم الاثنين 7-10-2019 وأسعار العملات في البنك المركزي

ما فى حد كامل .. دومينيك تثير الجدل بإطلالة صادمة

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

مرعبة للمتزوجين.. ميزة جديدة في واتساب تسهل عملية الخيانة

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

نشرة الفن| إياد نصار يكشف لـ صدى البلد سر مشاركته في فيلم الممر .. والجمهور يطالب برفع فيلم الجوكر من السينمات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق

بإطلالة غير متوقعة.. أحلام تستعرض رشاقتها في أحدث جلسة تصوير