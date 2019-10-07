سرب كويكبات يقترب.. أكبرهم بـ حجم هرم خوفو سيصطدم بالأرض غدا

اكتشفت وكالة ناسا للتو وجود سرب من الكويكبات يبلغ عددها 16 كويكبا، تتجه إلى الأرض بأقصى سرعتها خلال الأسبوع الجاري.



ووفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية فإن أكبر كويكب من هذا السرب يعد أكبر من هرم خوفو الضخم بالجيزة، ووفقًا لمركز دراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS)، فإن سبعة من سرب الكويكبات سيقتربون من الأرض وهذه أسماء بعضهم: SB6 و2019 TM و2019 TS.



ومن المقرر أن تبدأ هذه الكويكبات في الاقتراب من الأرض ابتداء من الغد الثلاثاء 8 أكتوبر، وعلى الرغم أنه معظم هذه الكويكبات ستقترب من الأرض من مسافات آمنة للغاية، إلا أنه من المتوقع أن يطير أحدها بالقرب من كوكب الأرض.



ووفقًا لـ CNEOS، فإن كويكب 2019 T1 سوف يقترب من الأرض بمسافة حوالي 351000 ميل، وهو ما يزيد قليلًا عن المسافة بين الأرض والقمر.



وأقطار الكويكبات الباقية تتراوح بين 29 إلى 38 مترا، وقد يكون حجمها صغير نسبيا مقارنة بغيرها إلا أنها في حالة اصطدامها بالأرض ستصبح مميتة.



ومن المقرر أن يخرج كويكب واحد من السرب ويصطدم بالأرض يوم الخميس 10 أكتوبر، ويعرف باسم 2019 SX5، وهذا الكويكب يبلغ قطره 140 مترا، وسوف يقترب هذا الكويكب الذي يعادل حجمه الهرم الأكبر من الأرض في 10 أكتوبر.