التعليم: بدء الدراسة في أول مدرسة للمجوهرات بحضور 200 طالب

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدراسة بدأت اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة المجوهرات والحلي في مصر.



وأوضح مجاهد في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أول دفعة من الطلاب تم قبولها للالتحاق بهذه المدرسة، بلغت 200 طالب وطالبة.



وقال مجاهد إن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي



واشار إلى أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.



وأكمل مجاهد أن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من 3 محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.



وأوضح مجاهد أن الطلاب سيحصلون على الرعاية الصحية، والتدريب العملي خلال الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية خلال فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.