Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم: بدء الدراسة في أول مدرسة للمجوهرات بحضور 200 طالب

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 10:03 ص
مدرسة المجوهرات
مدرسة المجوهرات
Advertisements
ياسمين بدوي
أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، أن الدراسة بدأت اليوم الاثنين الموافق 7 أكتوبر بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية بالمنطقة الصناعية 1 بمدينة العبور، والتي تعد أول مدرسة متخصصة في تكنولوجيا صناعة المجوهرات والحلي في مصر.

وأوضح مجاهد في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أن أول دفعة من الطلاب تم قبولها للالتحاق بهذه المدرسة، بلغت 200 طالب وطالبة.

وقال مجاهد إن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (حلي والمجوهرات) تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلى والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم مثل البيئة التعليمية الممتازة على المستوى الدولي

واشار إلى أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) هي نتاج تعاون مشترك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركة إيجيبت جولد الرائدة بمجال صناعة الدهب والماس ومختلف أنواع المجوهرات على مستوى مصر، وستكون تلك المدرسة بمثابة منارة تفتح أبوابها للطلاب خريجي الصف الثالث الإعدادي للالتحاق بها.

وأكمل مجاهد أن المنهج الدراسي المطبق بمدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية يتكون من 3 محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي بشركات ومصانع إيجيبت جولد.

وأوضح مجاهد أن الطلاب سيحصلون على الرعاية الصحية، والتدريب العملي خلال الدراسة بمصانع إيجيبت جولد، ومكافأة مالية خلال فترات التدريب، وأولوية تعيين المتميزين بشركات ومصانع إيجيبت جولد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: عقد امتحان في اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين لمدرسة صناعة المجوهرات

التعليم: دورات تدريبية في صناعة الذهب والماس لجميع أفراد المجتمع بعد افتتاح مدرسة ايجيبت جولد

مكانها وضوابط التقديم فيها .. 12 معلومة عن أول مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات في مصر

شروط الالتحاق وطريقة التقديم في أول مدرسة لصناعة المجوهرات بمصر

مدرسة إيجيبت جولد لصناعة المجوهرات .. تعرف على مناهجها ومزايا الالتحاق بها

رعاية صحية وتدريب عملي وتعيينات بشركة ايجيبت جولد .. مزايا يحظى بها طلاب مدرسة المجوهرات

ترشيحاتنا

الخشوع فى الصلاة .. كيفيته وأسبابه ودعاؤه

عمرو أديب يقدم اقتراحا يريح الجميع بعد تعادل الزمالك مع إف سي مصر.. فيديو

ليفربول يشارك ريال مدريد ويوفينتوس في رقم قياسي.. تعرف عليه

إعدام مغتصب طفلة عمرها عامين.. اعتدى عليها جنسيا 5 ساعات كاملة حتى الموت

سرب كويكبات يقترب.. أكبرهم بـ حجم هرم خوفو سيصطدم بالأرض غدا

اللحوم البلدى تنخفض 20 جنيها خلال أسبوعين.. برلمانيون: إغراق الاسواق بـ المستوردة السبب.. تمراز: الاسعار ترتفع مجددا بعد 4 أشهر

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسيطة وأنيقة .. شاهد أجمل فساتين كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ25

السباق إلى قرطاج.. ما لا تعرفه عن القصر الرئاسي فى تونس قبيل حسم الانتخابات

ربع مليون جنيه .. سعر فستان زفاف زوجة مدرب منتخب مصر السابق