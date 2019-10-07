Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 4 طلاب في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 11:43 ص
صورة أرشيفية - اسعاف
صورة أرشيفية - اسعاف
Advertisements
يوسف رجب
أسفر حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز أبو تشت، عن إصابة 4 طلاب بإصابات متنوعة.

تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بإصابة كل من: كريم رمضان حسن 17 عامًا، ومحمد وليد محمد 17 عامًا، ومصطفى أحمد مصطفى 18 عامًا، وعبدالحليم سليم عبدالفتاح 17 عامًا، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية العمرة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.
Advertisements

ترشيحاتنا

تعرف على رسالة جنش لجماهير الزمالك

أخبار الرياضة ليلا .. ثغرة تنقذ الزمالك أمام جينيراسيون.. أزمة في قائمة منتخب مصر .. ميكروباص ألميريا

انتبه.. 9 أمور أوصى بها رسول الله تحميك من حسد الأقارب

قسد تكشف سر انسحاب القوات الأمريكية من حدود تركيا.. وتفضح مخطط أردوغان

مباريات نارية لـ محمد صلاح مع ليفربول بعد فترة التوقف الدولي.. تعرف عليها

أمر يغفله الكثيرون هذا العصر يجعل الملائكة تنصب على بيتك خيمة من نور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول ظهور لـ سنوب دوج بعد رحيل حفيده في العرض الخاص لـ The Addams Famil

بالأحمر النارى.. هكذا احتفلت ريم البارودى بعيد ميلادها

بسيطة وأنيقة .. شاهد أجمل فساتين كارمن سليمان في عيد ميلادها الـ25