إصابة 4 طلاب في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقنا

أسفر حادث تصادم دراجتين ناريتين بمركز أبو تشت، عن إصابة 4 طلاب بإصابات متنوعة.



تلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، يفيد بإصابة كل من: كريم رمضان حسن 17 عامًا، ومحمد وليد محمد 17 عامًا، ومصطفى أحمد مصطفى 18 عامًا، وعبدالحليم سليم عبدالفتاح 17 عامًا، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية العمرة.



من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارتي إسعاف، لنقل المصابين إلى مستشفى أبو تشت المركزى لتلقى العلاج اللازم.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.