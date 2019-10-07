تشريعية النواب توافق على استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات.. وإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية

مطالبات بإقرار الإجراءات الجنائية وحسم ملف استئناف الجنايات

أبو شقة:

استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات يحقق العدالة الناجزة

نائب: