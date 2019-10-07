مصر تبحث مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي تمويل مشروعات بيئية جديدة

استقبلت مصر وفدا من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة لارس أنواندتر، لبحث مشروعات الاستثمار في العديد من المجالات البيئية، وتحديدًا إدارة المخلفات الصلبة وعدد من المشروعات الأخرى التي تعمل على دمج البعد البيئي في مختلف مجالات التنمية في مصر وناقشت الوزيرة مع الوفد إمكانية تمويل البنك لعدد من المشروعات البيئية الجديدة.



وبحسب بيان، الاثنين، استعرضت مصر ملامح المنظومة الجديدة للمخلفات ومخططات وسياسات وكيفية إدارة المنظومة وتقييمها وإعداد قانون المخلفات الجديد والنجاح الذي تحقق من خلال دمج القطاع الخاص بالمنظومة بالإضافة إلى خطة الوزارة لمواجهة نوبات تلوث الهواء من خلال الاستفادة من المخلفات الزراعية وكذلك مشروعات تغير المناخ والتي يتم تمويلها من خلال صندوق المناخ الأخضر.



والبنية التحتية التي تم تجهيزها استعدادا لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة والتركيز على عمليات الجمع وإقامة المحطات الوسيطة ومصانع التدوير إضافة إلى الاستراتيجية الإعلامية التي تهدف إلى رفع وعي المواطن وأكدت فؤاد أن البرنامج الوطني للمخلفات التابع لوزارة البيئة بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني (GIZ) والذى يعمل بأربع محافظات في مصر يقوم بمجهودات كبيرة في هذا المجال.



وأشاد الوفد بالخبرة المصرية في الإنجازات التي تحققت في مجال المخلفات الصلبة البلدية في مصر وما يتم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات لتحويل المخلفات إلى طاقة وإنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات الجديدة.