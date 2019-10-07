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حوادث

حجز قضية خلية طلاب حلوان للحكم في 3 نوفمبر المقبل

الإثنين 07/أكتوبر/2019 - 03:23 م
المستشار حسن فريد
المستشار حسن فريد
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أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل إعادة محاكمة متهمي القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية طلاب حلوان"، لـ 3 نوفمبر للنطق بالحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد جماد وباهر بهاء الدين، وأمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروف إعلاميا بخلية "طلاب حلوان".

وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من آداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
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