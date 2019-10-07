إعلام القاهرة تنظم ندوة تثقيفية عن حرب أكتوبر

تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، غدًا الثلاثاء، ندوة تثقيفية بعنوان " حرب أكتوبر .. ملحمة النصر والبناء"، برعاية الدكتورة هويدا مصطفي عميد الكلية وبحضور أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، وذلك بقاعة المؤتمرات بالكلية.



يشارك في الندوة، عدد من الخبراء العسكريين، واللواء أركان حرب محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، وتشهد الندوة حوارًا مفتوحًا مع الطلاب حول أسرار ملحمة حرب أكتوبر، و يقام على هامش الندوة معرض صور لحرب أكتوبر، وعرض فيلم تسجيلي قصير يتناول الجوانب السياسية والعسكرية والإعلامية لحرب أكتوبر.