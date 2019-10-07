تعرف على آخر تطورات إصابة محمد صلاح وفرصة لحاقه بمباراة مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، اليوم، إمكانية لحاق محمد صلاح مهاجم ليفربول والمنتخب المصري بمباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي التي ستقام الأحد 20 أكتوبر الجاري، رغم إصابته التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.





وعانى صلاح من التواء شديد في الكاحل وفق الكشوفات الطبية، لكن من الوارد لحاقه بمواجهة مانشستر يونايتد على ملعب الأولد ترافورد، في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.





ومن المتوقع أن يحصل صلاح على راحة تامة لمدة أسبوع، خصوصًا مع توقف المباريات بسبب فترة مشاركة المنتخبات في أيام الفيفا الحالية.



